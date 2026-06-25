Milano 13:06
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Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferragamo
Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso, con una variazione percentuale del 3,68%.
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