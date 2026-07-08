Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

(Teleborsa) - Retrocede la maison del lusso , con un ribasso dell'1,99%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Salvatore Ferragamo rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Osservando il grafico di breve periodo della casa di moda italiana , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 10,45 Euro e supporto a 10,23. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 10,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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