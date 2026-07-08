Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo
(Teleborsa) - Retrocede la maison del lusso, con un ribasso dell'1,99%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Salvatore Ferragamo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Osservando il grafico di breve periodo della casa di moda italiana, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 10,45 Euro e supporto a 10,23. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 10,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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