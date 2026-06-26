Piazza Affari: scambi in positivo per Ferragamo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la maison del lusso , che tratta in utile del 3,73% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salvatore Ferragamo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve della casa di moda italiana rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,72 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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