Milano 10:43
44.566 -3,70%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:43
10.515 -2,46%
Francoforte 10:43
23.844 -3,22%

Francoforte: giornata depressa per Infineon

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, in flessione del 3,22% sui valori precedenti.

L'andamento di Infineon nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 43,38 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 42,74. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 42,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
