Francoforte: movimento negativo per Traton

(Teleborsa) - Pressione su Traton, che tratta con una perdita del 3,58%.

L'andamento di Traton nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 33,67 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 33,23. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 33,09.

