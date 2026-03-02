Milano 17:16
46.274 -1,98%
Nasdaq 17:16
24.914 -0,19%
Dow Jones 17:16
48.851 -0,26%
Londra 17:16
10.785 -1,15%
Francoforte 17:15
24.699 -2,32%

Francoforte: performance negativa per Traton

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Traton
(Teleborsa) - Retrocede Traton, con un ribasso del 3,66%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Traton, che fa peggio del mercato di riferimento.


La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 35,12 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 34,34. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 33,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
