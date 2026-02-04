Milano 14:38
46.856 +0,94%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:38
10.446 +1,27%
Francoforte 14:38
24.688 -0,38%

Francoforte: andamento sostenuto per Traton

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Traton, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Traton rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Traton è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 36,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,41. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 36,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
