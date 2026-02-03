Milano 11:38
46.445 +0,96%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:38
10.326 -0,15%
Francoforte 11:38
24.892 +0,38%

Francoforte: scambi al rialzo per Traton

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Traton
(Teleborsa) - Scambia in profit Traton, che lievita del 2,95%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Traton rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Traton rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,59 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 33,55. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 35,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```