Francoforte: scambi negativi per Traton

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Traton
, che presenta una flessione dell'1,87% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Traton
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,18%, rispetto a -0,36% del Germany MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Traton
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 36,15 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,87.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)