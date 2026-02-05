Milano 11:34
46.489 -0,32%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:34
10.375 -0,26%
Francoforte 11:33
24.549 -0,22%

Francoforte: scambi negativi per Traton

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Traton
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Traton, che presenta una flessione dell'1,87% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Traton mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,18%, rispetto a -0,36% del Germany MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Traton rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 36,15 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```