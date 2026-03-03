Francoforte: Siemens Energy in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso per il leader delle energie rinnovabili
, che tratta in perdita del 5,48% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Siemens Energy
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Siemens Energy
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 157,3 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 150,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 147,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)