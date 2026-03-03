Milano 17:21
44.443 -3,97%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:21
10.470 -2,87%
Francoforte 17:20
23.724 -3,71%

Francoforte: Siemens Energy in forte discesa

Francoforte: Siemens Energy in forte discesa
(Teleborsa) - Ribasso per il leader delle energie rinnovabili, che tratta in perdita del 5,48% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Siemens Energy rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Siemens Energy. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 157,3 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 150,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 147,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
