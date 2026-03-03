Milano 17:21
44.443 -3,97%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:21
10.470 -2,87%
Francoforte 17:20
23.724 -3,71%

Francoforte: i venditori si accaniscono su Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: i venditori si accaniscono su Siemens Energy
Ribasso scomposto per il leader delle energie rinnovabili, che esibisce una perdita secca del 5,48% sui valori precedenti.
Condividi
```