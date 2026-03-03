Milano 10:46
44.517 -3,81%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:46
10.504 -2,56%
Francoforte 10:46
23.815 -3,34%

Londra: nuovo spunto rialzista per Smith & Nephew

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Smith & Nephew
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici, con una variazione percentuale del 2,44%.
Condividi
```