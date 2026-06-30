Londra: nuovo spunto rialzista per Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate , in guadagno del 2,95% sui valori precedenti.



Il trend di Scottish Mortgage Investment Trust mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 14,44 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 14,78. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 15,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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