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Londra: nuovo spunto rialzista per Prudential

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Prudential
Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di servizi finanziari e assicurativi, con una variazione percentuale del 2,53%.
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