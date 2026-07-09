Londra: andamento rialzista per Antofagasta
(Teleborsa) - Bene la compagnia mineraria, con un rialzo del 3,71%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Antofagasta rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,33 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 36,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 36,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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