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Londra: nuovo spunto rialzista per Shell

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Shell
Apprezzabile rialzo per il distributore di petrolio e gas naturale, in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.
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