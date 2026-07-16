Milano 12:06
52.191 -0,42%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 12:06
10.484 -0,31%
Francoforte 12:05
24.856 -0,57%

Londra: seduta difficile per Experian

Migliori e peggiori, In breve
Londra: seduta difficile per Experian
Ribasso per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che tratta in perdita del 4,95% sui valori precedenti.
Condividi
```