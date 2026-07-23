Milano 16:16
51.559 -2,34%
Nasdaq 16:16
28.553 -1,54%
Dow Jones 16:16
51.748 -0,90%
Londra 16:16
10.658 -0,55%
Francoforte 16:17
24.859 -1,18%

Londra: seduta difficile per Centrica

Migliori e peggiori, In breve
Londra: seduta difficile per Centrica
A picco il fornitore di elettricità e gas, che presenta un pessimo -9,29%.
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