Londra: in calo Rentokil Initial

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene , che presenta una flessione del 2,43%.



L'andamento di Rentokil Initial nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,4 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,249. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,155.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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