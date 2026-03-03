Milano 17:23
44.437 -3,98%
Nasdaq 17:23
24.558 -1,74%
Dow Jones 17:23
48.038 -1,77%
Londra 17:23
10.470 -2,88%
Francoforte 17:23
23.740 -3,64%

Madrid: Inmobiliaria Colonial scende verso 5,148 Euro

Migliori e peggiori
Madrid: Inmobiliaria Colonial scende verso 5,148 Euro
(Teleborsa) - In forte ribasso il gruppo immobiliare spagnolo, che mostra un -4,82%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Inmobiliaria Colonial mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,79%, rispetto a -6,68% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Inmobiliaria Colonial, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,378 Euro. Primo supporto visto a 5,148. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,067.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```