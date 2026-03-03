Madrid: Inmobiliaria Colonial scende verso 5,148 Euro

(Teleborsa) - In forte ribasso il gruppo immobiliare spagnolo
, che mostra un -4,82%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Inmobiliaria Colonial
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,79%, rispetto a -6,68% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Inmobiliaria Colonial
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,378 Euro. Primo supporto visto a 5,148. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,067.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)