Madrid: rosso per Inmobiliaria Colonial

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo immobiliare spagnolo , in flessione del 2,72% sui valori precedenti.



Il trend di Inmobiliaria Colonial mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Inmobiliaria Colonial mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,849 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,976. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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