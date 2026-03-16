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Madrid: andamento sostenuto per MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento sostenuto per MERLIN Properties SOCIMI
Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,09%.
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