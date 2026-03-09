Madrid: performance negativa per Inmobiliaria Colonial

gruppo immobiliare spagnolo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,08%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello dell'. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,113 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,213. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,052.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)