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Applied Materials, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Applied Materials, quotazioni in calo a New York
Si muove in perdita il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,55% sui valori precedenti.
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