New York: performance negativa per KLA-Tencor
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia tecnologica americana, con un ribasso del 2,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che KLA-Tencor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,41%, rispetto a +2,44% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status tecnico di KLA-Tencor perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 253,4 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 265,2. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 248,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```