Parigi: giornata depressa per BNP Paribas

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca francese , che mostra un decremento del 2,44%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di BNP Paribas rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro di medio periodo dell' Istituto d'oltralpe ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 85,85 Euro. Primo supporto individuato a 84,61. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 87,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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