Milano 16:09
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Nasdaq 16:09
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Dow Jones 16:09
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Londra 16:09
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Francoforte 16:09
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Parigi: andamento sostenuto per BNP Paribas

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per BNP Paribas
Balza in avanti la banca francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,59%.
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