Parigi: brillante l'andamento di BNP Paribas

(Teleborsa) - Avanza la banca francese , che guadagna bene, con una variazione del 2,26%.



Il trend di BNP Paribas mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' Istituto d'oltralpe , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 87,04 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 88,26. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 86,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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