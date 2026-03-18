Parigi: brillante l'andamento di BNP Paribas
(Teleborsa) - Avanza la banca francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,26%.
Il trend di BNP Paribas mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Istituto d'oltralpe, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 87,04 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 88,26. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 86,26.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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