Milano
13:47
44.992
+2,20%
Nasdaq
9-mar
24.967
0,00%
Dow Jones
9-mar
47.741
0,00%
Londra
13:47
10.401
+1,48%
Francoforte
13:47
23.900
+2,09%
Martedì 10 Marzo 2026, ore 14.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: andamento rialzista per BNP Paribas
Parigi: andamento rialzista per BNP Paribas
Migliori e peggiori
,
In breve
10 marzo 2026 - 13.00
Scambia in profit la
banca francese
, che lievita del 3,00%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: scambi negativi per BNP Paribas
Parigi: andamento negativo per BNP Paribas
Parigi: seduta molto difficile per BNP Paribas
Parigi: si concentrano le vendite su BNP Paribas
Titoli e Indici
Bnp Paribas
+2,70%
Altre notizie
Parigi: scambi negativi per BNP Paribas
Parigi: positiva la giornata per BNP Paribas
Parigi: in calo BNP Paribas
Parigi: scambi in positivo per BNP Paribas
Parigi: in bella mostra BNP Paribas
Datrix, BNP Paribas Asset Management supera la soglia del 5%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto