Perde RWE sul mercato di Francoforte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia energetica tedesca, che passa di mano in perdita del 3,93%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a RWE rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo del produttore tedesco di energia classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,09 Euro e primo supporto individuato a 52,53. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 53,65.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
