Perde RWE sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per la, che passa di mano in perdita del 3,93%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,09 Euro e primo supporto individuato a 52,53. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 53,65.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)