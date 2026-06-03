Milano 16:39
50.210 -0,73%
Nasdaq 16:39
30.669 +0,03%
Dow Jones 16:39
51.002 -0,60%
Londra 16:39
10.350 -0,23%
Francoforte 16:39
24.796 -1,31%

Pesante sul mercato di Francoforte Teamviewer

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Francoforte Teamviewer
Pressione su Teamviewer, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,17%.
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