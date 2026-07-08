Acea, Fitch conferma rating “BBB+” con outlook “stabile”

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di ACEA a “BBB+”. L’outlook rimane “stabile”.



La conferma del rating “BBB+”, spiega l'agenzia, è legata al profilo aziendale di Acea considerato solido e difensivo, in quanto utility regolata focalizzata sulla distribuzione di acqua ed elettricità. Il profilo aziendale di Acea si è ulteriormente rafforzato a seguito dell'attuazione del piano di rotazione degli asset nel periodo 2024-2025 e, in particolare, della cessione del segmento di fornitura di energia, considerato più volatile.



L’outlook “stabile” viene confermato sulla base della previsione che il rapporto tra fondi generati dalla gestione operativa (FFO) e la posizione finanziaria netta salirà verso 4,9x entro il 2029, rispetto a 3,8x nel 2025, con ampia flessibilità rispetto ad una soglia di potenziale downgrade aumentata da 5,2x a 5,5x.

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