In rosso il settore utility italiano (-0,99%), timido segno meno per Acea

(Teleborsa) - Si è mosso in territorio negativo il comparto utility in Italia
, che è peggiore dell'indice Utilities dell'Area Euro
.
Il FTSE Italia Utilities
ha chiuso a quota 54.115,4 in calo dello 0,99%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'indice EURO STOXX Utilities
che si ferma a quota 593, in prossimità della chiusura di ieri.
Tra le Blue Chip
di Piazza Affari dell'indice utility, frazionale ribasso per Italgas
, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,94%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese
, giornata fiacca per Acea
, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,29%.
Debole la giornata per ERG
, che porta a casa un calo dell'1,09%.