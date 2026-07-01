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In rosso il settore utility italiano (-0,99%), timido segno meno per Acea

Finanza, Indici settoriali
In rosso il settore utility italiano (-0,99%), timido segno meno per Acea
(Teleborsa) - Si è mosso in territorio negativo il comparto utility in Italia, che è peggiore dell'indice Utilities dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 54.115,4 in calo dello 0,99%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'indice EURO STOXX Utilities che si ferma a quota 593, in prossimità della chiusura di ieri.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice utility, frazionale ribasso per Italgas, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,94%.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, giornata fiacca per Acea, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,29%.

Debole la giornata per ERG, che porta a casa un calo dell'1,09%.

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