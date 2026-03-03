Piazza Affari: perdite consistenti per Saipem

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

(Teleborsa) - Ribasso per la, che tratta in perdita del 9,29% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,312 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 3,015. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 2,915.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)