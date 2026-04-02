Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Piazza Affari: perdite consistenti per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: perdite consistenti per Avio
Retrocede molto l'azienda aerospaziale italiana, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,85%.
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