Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:05
24.629 -0,06%
Dow Jones 20:05
47.165 -0,71%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: scambi in positivo per Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Saipem
Seduta positiva per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che avanza bene dell'1,91%.
Condividi
```