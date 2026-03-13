Milano 13:25
44.656 +0,45%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 13:25
10.313 +0,08%
Francoforte 13:25
23.589 0,00%

Piazza Affari: scambi in positivo per Saipem

Apprezzabile rialzo per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, in guadagno del 2,89% sui valori precedenti.
