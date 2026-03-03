Piazza Affari: sell-off per Ariston Holding

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che tratta in perdita del 4,44% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Ariston Holding
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,599 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,831. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,509.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)