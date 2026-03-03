Milano 10:52
44.576 -3,68%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:52
10.516 -2,45%
Francoforte 10:52
23.825 -3,30%

Piazza Affari: sell-off per Ariston Holding

Piazza Affari: sell-off per Ariston Holding
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che tratta in perdita del 4,44% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Ariston Holding segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,599 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,831. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,509.



