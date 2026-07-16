Forte interesse per Ariston Holding

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Brilla il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap , che chiude la seduta con un aumento del 3,71%.





Operatività odierna:

Le azioni di Ariston Holding , su questi prezzi fissati a 3,686 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 3,491 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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