Milano 9:39
52.244 -0,32%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:39
10.466 -0,47%
24.884 -0,46%

Forte interesse per Ariston Holding

Finanza
Forte interesse per Ariston Holding
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Brilla il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, che chiude la seduta con un aumento del 3,71%.


Operatività odierna:
Le azioni di Ariston Holding, su questi prezzi fissati a 3,686 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 3,491 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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