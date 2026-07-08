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Piazza Affari: scambi negativi per Ariston Holding

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Ariston Holding
Pressione sul produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che tratta con una perdita del 2,15%.
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