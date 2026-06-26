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Piazza Affari: brillante l'andamento di Ariston Holding

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Ariston Holding
Avanza il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.
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