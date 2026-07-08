Piazza Affari: calo per Ariston Holding

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , con una flessione del 2,15%.



L'andamento di Ariston Holding nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3,517 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3,403. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3,345.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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