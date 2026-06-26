Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ariston Holding

(Teleborsa) - Bene il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , con un rialzo del 2,36%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ariston Holding evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ariston Holding rispetto all'indice.





Tecnicamente, Ariston Holding è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,613 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,461. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,765.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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