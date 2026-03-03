Russia, Banca centrale ricorre contro congelamento beni da UE

(Teleborsa) - Il 27 febbraio scorso, laal Tribunale dell'Unione Europea (in Lussemburgo) per impugnare il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea datato 12 dicembre 2025, con cui la UE ha deciso didi euro.Il ricorso è stato presentato nell'ambito dell'azione percontro gli asset sovrani della Banca di Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. IL congelamento degli asset fa parte del pacchetto di sanzioni predisposto dalla UE contro la Russia, ma a dicembre scorso la UE aveva reso il congelamento degli asset a tempo indeterminato fino a quanto non si porrà fine alla guerra.Il Regolamento UE - si sottolinea -degli asset della Banca di Russia a tempo indeterminato eddei diritti violati sugli asset. Di conseguenza, il Regolamento, l'inviolabilità della proprietà e il principio di immunità sovrana degli Stati e delle loro banche centrali, garantiti dai trattati internazionali e dal diritto dell'Unione Europea, il che contraddice i principi fondamentali dello Stato di diritto e non può essere considerato compatibile con il principio della supremazia del diritto.Inoltre, si ritiene che nell'approvare il Regolamento contestato, il Consiglio dell'Unione Europea abbia commesso, poiché, in particolare, ildagli Stati membri dell'Unione Europea, ma a maggioranza, aggirando i requisiti dell'articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.