Russia, Banca centrale ricorre contro congelamento beni da UE

(Teleborsa) - Il 27 febbraio scorso, la Banca centrale russa ha presentato un ricorso
al Tribunale dell'Unione Europea (in Lussemburgo) per impugnare il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea datato 12 dicembre 2025, con cui la UE ha deciso di congelare a tempo indeterminato asset russi per un valore complessivo 210 milioni
di euro.
Il ricorso è stato presentato nell'ambito dell'azione per contestare le azioni illecite dell'Unione Europea
contro gli asset sovrani della Banca di Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. IL congelamento degli asset fa parte del pacchetto di sanzioni predisposto dalla UE contro la Russia, ma a dicembre scorso la UE aveva reso il congelamento degli asset a tempo indeterminato fino a quanto non si porrà fine alla guerra.
Il Regolamento UE - si sottolinea - vieta qualsiasi trasferimento diretto o indiretto
degli asset della Banca di Russia a tempo indeterminato ed esclude la possibilità di tutela giurisdizionale
dei diritti violati sugli asset. Di conseguenza, il Regolamento viola i diritti fondamentali e inalienabili di accesso alla giustizia
, l'inviolabilità della proprietà e il principio di immunità sovrana degli Stati e delle loro banche centrali, garantiti dai trattati internazionali e dal diritto dell'Unione Europea, il che contraddice i principi fondamentali dello Stato di diritto e non può essere considerato compatibile con il principio della supremazia del diritto.
Inoltre, si ritiene che nell'approvare il Regolamento contestato, il Consiglio dell'Unione Europea abbia commesso gravi violazioni procedurali
, poiché, in particolare, il Regolamento UE è stato adottato non all'unanimità
dagli Stati membri dell'Unione Europea, ma a maggioranza, aggirando i requisiti dell'articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.