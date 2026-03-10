BCE, Simkus: mantenere la rotta, cercheremo di valutare implicazioni degli eventi in Iran

(Teleborsa) - "Mantenete la calma, non reagite in modo eccessivo
perché la situazione si sta evolvendo". Lo ha affermato Gediminas Simkus
, governatore della Banca centrale lituana e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), ad un evento a Vilnius (Lituania).
"Se le cose dovessero durare, se si estendessero, avrebbero implicazioni non solo sull'inflazione
, ma anche più in generale sul Medio Oriente e sull'Europa", ha sottolineato.
"Per quanto riguarda la prossima riunione, direi che ovviamente discuteremo e cercheremo di valutare tutte le possibili implicazioni degli eventi in Iran o per l'economia europea, ma direi che, per il momento, dovremmo mantenere la rotta
", ha dichiarato Simkus.