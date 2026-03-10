Milano 10:52
45.232 +2,74%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 10:52
10.430 +1,76%
Francoforte 10:51
23.993 +2,49%

BCE, Simkus: mantenere la rotta, cercheremo di valutare implicazioni degli eventi in Iran
(Teleborsa) - "Mantenete la calma, non reagite in modo eccessivo perché la situazione si sta evolvendo". Lo ha affermato Gediminas Simkus, governatore della Banca centrale lituana e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), ad un evento a Vilnius (Lituania).

"Se le cose dovessero durare, se si estendessero, avrebbero implicazioni non solo sull'inflazione, ma anche più in generale sul Medio Oriente e sull'Europa", ha sottolineato.

"Per quanto riguarda la prossima riunione, direi che ovviamente discuteremo e cercheremo di valutare tutte le possibili implicazioni degli eventi in Iran o per l'economia europea, ma direi che, per il momento, dovremmo mantenere la rotta", ha dichiarato Simkus.
