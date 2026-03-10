BCE, Muller: probabilità che la prossima mossa sia un rialzo dei tassi è aumentata

(Teleborsa) - "Anche se non dovremmo affrettare le decisioni, la probabilità che la prossima modifica dei tassi di riferimento sia ora più orientata verso un aumento, piuttosto che il contrario, è probabilmente aumentata
nelle ultime due settimane". Lo ha affermato Madis Muller
, governatore della banca centrale estone e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ad un evento a Vilnius (Lituania).
Allo stesso tempo, la BCE non dovrebbe "affrettare le decisioni"
, ha affermato: "Dovremmo prima verificare se questo aumento dei prezzi dell'energia che stiamo attualmente sperimentando si rivelerà transitorio o meno".