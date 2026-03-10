Milano 10:51
45.240 +2,76%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 10:52
10.430 +1,76%
Francoforte 10:51
23.993 +2,49%

BCE, Muller: probabilità che la prossima mossa sia un rialzo dei tassi è aumentata

Finanza
(Teleborsa) - "Anche se non dovremmo affrettare le decisioni, la probabilità che la prossima modifica dei tassi di riferimento sia ora più orientata verso un aumento, piuttosto che il contrario, è probabilmente aumentata nelle ultime due settimane". Lo ha affermato Madis Muller, governatore della banca centrale estone e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ad un evento a Vilnius (Lituania).

Allo stesso tempo, la BCE non dovrebbe "affrettare le decisioni", ha affermato: "Dovremmo prima verificare se questo aumento dei prezzi dell'energia che stiamo attualmente sperimentando si rivelerà transitorio o meno".
