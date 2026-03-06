Milano 11:04
44.559 -0,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:04
10.424 +0,10%
Francoforte 11:04
23.827 +0,05%

Piazza Affari: giornata depressa per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per il settore beni di consumo italiano
Il Comparto dei beni di largo consumo perde lo 0,73%, continuando la seduta a 124.460,86 punti.
Condividi
```