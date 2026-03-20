Russia, Banca centrale taglia i tassi al 15%

(Teleborsa) - Il Board della Banca Centrale Russa ha deciso di ridurre il tasso di interesse di riferimento di 50 punti base, portandolo al 15,00% annuo. La sforbiciata, la settima consecutiva, era stata prevista dalla maggior parte degli economisti intervistati da Bloomberg.



L'economia russa è sotto pressione, appesantita dagli elevati costi di finanziamento, dalle pesanti sanzioni e dall'impatto della guerra in Ucraina, giunta ormai al quinto anno. A ciò si aggiunge il recente calo del rublo dopo un periodo di relativa forza, e il quadro normativo si è ulteriormente complicato, poiché lo shock petrolifero derivante dal conflitto in Medio Oriente potrebbe modificare i calcoli di bilancio della Russia, ma pone anche nuovi rischi per l'inflazione.



A febbraio, ha spiegato la banca nel comunicato di annuncio tassi, la crescita dei prezzi ha subito un rallentamento, come previsto, dopo una temporanea accelerazione a gennaio. L'Istituto centrale stima che "gli indicatori di fondo della crescita dei prezzi attuali si mantengano nell'intervallo del 4-5% su base annua. Tuttavia, l'incertezza relativa al contesto esterno è aumentata considerevolmente".



Il team della governatrice Elvira Nabiullina valuterà la "necessità di un ulteriore taglio del tasso di interesse di riferimento nelle prossime riunioni, in base alla sostenibilità del rallentamento dell'inflazione, alla dinamica delle aspettative inflazionistiche e all'analisi dei rischi derivanti dalle condizioni esterne e interne".



Secondo le previsioni della Banca di Russia, dato l'orientamento della politica monetaria, l'inflazione annua scenderà al 4,5-5,5% nel 2026. L'inflazione di fondo si attesterà intorno al 4% nella seconda metà del 2026. Nel 2027 e negli anni successivi, l'inflazione annua rimarrà in linea con l'obiettivo.



La Bank of Russia ha inoltre affermato che nel medio termine, "i rischi proinflazionistici prevalgono ancora su quelli disinflazionistici. I principali rischi proinflazionistici sono associati a un deterioramento delle prospettive economiche globali e a un aumento delle pressioni sui prezzi a livello mondiale, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, nonché a una prolungata deviazione dell'economia russa da un percorso di crescita equilibrata e a elevate aspettative di inflazione. I rischi disinflazionistici implicano un rallentamento più significativo della domanda interna".

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