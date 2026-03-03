Milano 17:29
44.413 -4,03%
Nasdaq 17:29
24.585 -1,63%
Dow Jones 17:31
48.047 -1,75%
Londra 17:30
10.453 -3,04%
Francoforte 17:30
23.753 -3,59%

Si muove in ribasso Antofagasta a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Antofagasta a Londra
In forte ribasso la compagnia mineraria, che mostra un -6,57%.
Condividi
```