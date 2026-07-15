Milano 10:48
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Londra: scambi negativi per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Antofagasta
Ribasso composto e controllato per la compagnia mineraria, che presenta una flessione del 3,38% sui valori precedenti.
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